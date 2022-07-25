АФИНЫ, 25 июл — ПРАЙМ. Правительство Греции в августе выделит 1,136 миллиарда евро на компенсации населению и бизнесу из-за роста тарифов на электроэнергию, сообщил министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас. Греция потребует исключить ее из плана ЕК по сокращению потреблению газа

Его заявление "о мерах по поддержке общества от последствий международного энергетического кризиса в августе" распространила пресс-служба министерства.

Скрекас объявил, что с сегодняшнего дня граждане смогут своевременно и прозрачно узнать реальную цену каждого поставщика электроэнергии, так как поставщики обязаны информировать о ценах на следующий месяц, размещая их на своих сайтах.

Поставщики не смогут включать в счета так называемую оговорку о корректировке в зависимости от изменения цены природного газа.

"Теперь все ясно, все прозрачно, и потребители могут сравнивать и выбирать того поставщика, который им нужен. В частности, на август общая сумма субсидий от правительства составляет почти 1,136 миллиарда, это до 90% повышения тарифов для всех бытовых потребителей для общего месячного потребления и для основных и неосновных жилых помещений, 80% повышения для малых и средних предприятий, 82-99% повышения для фермеров", — сообщил министр.

По его словам, для основного и не основного жилья субсидия составляет 337 евро/МВтч для общего месячного потребления и без учета критериев дохода. "Это 90% повышения тарифа с целью удержания цены киловатт-часа на уровне 15-17 центов", — сказал Скрекас.

Он сказал, что правительство внимательно следит за формированием цен на электроэнергию поставщиками с целью предотвращения недобросовестной коммерческой практики.

"Мы создали инновационный механизм, который замораживает в интересах граждан сверхдоходы электроэнергетических компаний и деактивирует положение об индексации. Выгода для граждан в первый месяц работы механизма оценивается в 500 миллионов евро. Эти доходы перечисляются в Фонд энергетического перехода и используются для финансирования мер поддержки общества. Соответствующий механизм в Испании имеет ежемесячную выгоду для потребителей всего в 250 миллионов евро", — сказал министр.

Поставщики электроэнергии в понедельник объявили тарифы на электроэнергию в августе. Государственная электрокомпания DEI (PPC) — 0,486 евро за киловатт-час, Heron 0,495 евро/кВтч, Protergia 0,54913 евро/кВтч, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

Окончательная цена тарифа получается путем вычета государственной субсидии из счетов поставщиков.