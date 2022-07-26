ПРАГА, 26 июл — ПРАЙМ. Несмотря на нынешний энергетический кризис в Европе, Германия не собирается возрождать ядерную энергетику, в конце этого года будут закрыты последние три АЭС, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отвечая на вопросы журналистов в Праге, куда она прибыла с официальным визитом. Германия нарастила закачку в ПХГ после начала работы "Северного потока"

"Да, нынешний энергетический кризис в Европе носит сложный и, наверное, затяжной характер, тем не менее, Германия не собирается возрождать ядерную энергетику. Наоборот, в конце этого года будут закрыты последние три атомные станции", — заявила Бербок на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским.

Как сообщила Бербок, Германия связывает вопросы обеспечения теплом прежде всего с поставками газа. В партнерстве с другими странами ЕС Берлин надеется в обозримый период заключить договоры с новыми поставщиками этого вида топлива, которые займут место РФ. Кроме того, важную роль должны сыграть поставки сжиженного природного газа.

В свою очередь, Липавский рассказал о содержании переговоров с Бербок.

"Мы подписали рабочую программу, содержащую конкретные мероприятия на ближайшие два года в рамках Стратегического партнерства наших стран. Они касаются вопросов внешней политики, экономики и безопасности. Сюда же входит ряд тем, приоритетных для Чехии как нынешнего председателя ЕС", — сказал Липавский. "А если взорвется?": Германия нашла опасную замену российскому газу

В рамках подготовки к неформальной встрече глав МИД стран ЕС в августе в Праге оба политика рассмотрели две главные темы, которые будут подняты на этой встрече – формирование новой стратегии отношений ЕС с Россией на долгосрочный период, а также всестороннюю помощь Украине, включая ее послевоенное восстановление.

Большое внимание на переговорах также было уделено сотрудничеству в приграничных районах Чехии и Германии, которое предполагает, в том числе, обновление транспортной инфраструктуры. По словам Бербок, важность добрососедских отношений наглядно показывает нынешнее сотрудничество обеих стран в тушении обширных пожаров на территории природного заповедника "Чешская Швейцария", граничащего с федеральной землей Саксония в ФРГ.