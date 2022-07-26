АНКАРА, 26 июл — ПРАЙМ. В Турции вряд ли будут проблемы с газом этой зимой, так она она продлевает продлевает контракты с поставщиками газа, в том числе Россией, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Биржевые цены на газ по итогам торгов достигли почти 2240 долларов

"Нашими основными поставщиками являются Россия, Азербайджан, Иран. Мы продлеваем контракты, срок действия которых истек в новом периоде. Мы стараемся обеспечить безопасность наших поставок. В Европе доступ к газу важнее цены…Наш склад в Силиври заполнен на 82%, надеемся, что к концу года он будет заполнен. У нас есть 6 миллиардов кубометров природного газа. Надеюсь, у нас не будет такой проблемы, пока поставщики соблюдают график отгрузки",- приводит слова Донмеза телеканал A Haber.