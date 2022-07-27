МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Аномально жаркая погода ведет к росту использования климатической техники, однако современные кондиционеры благодаря своей энергоэффективности используют не так много мощности, рассказал РИА Новости руководитель аналитического направления Инфраструктурного центра EnergyNet НТИ Игорь Чаусов. Траты россиян на кондиционеры за год выросли на треть

"За счет аномально жаркой погоды электропотребление в городах увеличится, поскольку вырастет продолжительность работы бытовых и офисных кондиционеров", — считает Чаусов.

По словам эксперта, потребление энергии подобной климатической техникой тем больше, чем больше разница между температурой на улице и той комфортной температурой, на которую они настроены.

"Но нужно учитывать, что за счет роста энергоэффективности и перехода на частотное регулирование всех электродвигателей в ней климатическая техника стала потреблять не так уж много мощности: мощность кондиционера сегодня в среднем 0,7–0,9 кВт – это в три-четыре раза меньше, чем у электрического чайника", — также рассказал аналитик НТИ.

Житель России, по словам Чаусова, в среднем потребляет примерно 150 кВт/ч электроэнергии в месяц, при этом каждый день жаркой погоды увеличивает это потребление на 6–7%. Это достаточно ощутимый показатель, по его мнению. "Если бы такая жаркая погода длилась все летние месяцы, и кондиционеры стояли в каждой квартире, потребление бытового сектора в эти месяцы по сравнению с сегодняшним удвоилось", — отметил в заключение Чаусов.