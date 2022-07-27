МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Аномально жаркая погода ведет к росту использования климатической техники, однако современные кондиционеры благодаря своей энергоэффективности используют не так много мощности, рассказал РИА Новости руководитель аналитического направления Инфраструктурного центра EnergyNet НТИ Игорь Чаусов.

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"За счет аномально жаркой погоды электропотребление в городах увеличится, поскольку вырастет продолжительность работы бытовых и офисных кондиционеров", — считает Чаусов.

По словам эксперта, потребление энергии подобной климатической техникой тем больше, чем больше разница между температурой на улице и той комфортной температурой, на которую они настроены.

"Но нужно учитывать, что за счет роста энергоэффективности и перехода на частотное регулирование всех электродвигателей в ней климатическая техника стала потреблять не так уж много мощности: мощность кондиционера сегодня в среднем 0,7–0,9 кВт – это в три-четыре раза меньше, чем у электрического чайника", — также рассказал аналитик НТИ.

Житель России, по словам Чаусова, в среднем потребляет примерно 150 кВт/ч электроэнергии в месяц, при этом каждый день жаркой погоды увеличивает это потребление на 6–7%. Это достаточно ощутимый показатель, по его мнению. "Если бы такая жаркая погода длилась все летние месяцы, и кондиционеры стояли в каждой квартире, потребление бытового сектора в эти месяцы по сравнению с сегодняшним удвоилось", — отметил в заключение Чаусов.