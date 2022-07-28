МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Намерение Германии снизить спрос на газ в стране на 15-20% может загнать немецкую экономику "под плинтус", заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Во Франции рассказали, как Европа попала в собственную ловушку

"Немецкий министр экономики решил эту самую экономику еще сильнее загнать под плинтус и анонсирует, что национальный план будет предусматривать 15-20% снижения спроса", — сказал собеседник агентства.

В понедельник, после сообщения "Газпрома" о том, что суточная производительность "Северного потока" будет сокращена еще в два раза, до 33 миллионов кубометров газа в сутки, вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с обеспечением страны газом "серьезной" и призвал сократить его потребление на 15-20%.

Гривач добавил, что высокие цены на газ уже привели к достаточно большому сокращению его потребления. "Очень вероятно скатывание многих стран ЕС в рецессию одновременно с разгоном инфляции. Очевидно, что экономике и бытовым потребителям будет несладко, если Европа продолжит воевать с основным поставщиком энергоносителей", — сказал аналитик, отметив, что сильнее всего пострадают самые бедные страны и самые промышленно развитые на сегодняшний день.

Еврокомиссия на прошлой неделе предложила урегулировать снижение спроса на газ в Евросоюзе. Во вторник министры энергетики ЕС согласовали эту меру с рядом поправок. Они достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами.

Одобренный во вторник проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.