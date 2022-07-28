МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Парламент Молдавии одобрил во втором чтении создание Фонда снижения энергетической уязвимости для населения, который позволит компенсировать высокую стоимость теплоэнергии, газа и электроэнергии для потребителей с низким уровнем дохода. В Молдавии назвали "Газпром" ненадежным поставщиком газа

"В Молдавии будет создан Фонд снижения энергетической уязвимости. Проект закона о его создании был утвержден сегодня во втором чтении. Фонд создан для предотвращения и борьбы с энергетической уязвимостью для населения и повышение энергоэффективности", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте парламента.

Документ предусматривает ежемесячную компенсацию за оплату счетов за отопление, электроэнергию и газ для уязвимых слоев населения. Также предлагается предоставить субсидии для эффективности потребления энергетических ресурсов. Будет создана информационная система, которая позволит узнать населению о причинах лишнего расхода энергоресурсов и методов борьбы с этим.

Согласно проекту, который был предложен правительством, Фонд будет финансироваться за счет государственного бюджета и европейских фондов или других внешних источников. Его размер будет утвержден при внесении поправок к закону о госбюджете.

Закон о Фонде снижения энергетической уязвимости вступит в силу 1 сентября 2022 года.