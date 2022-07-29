МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Поставки российского газа в Европу через Украину и по "Северному потоку" ожидаются в пятницу, 29 июля, на уровне предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные газотранспортных операторов. В Латвии заявили, что снова покупают газ из России, но не у "Газпрома"

По данным сайта "Оператора ГТС Украины", заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", составляет 42,2 миллиона кубометров. На уровне 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

По данным на сайте оператора Nord Stream AG, поставки по "Северному потоку" ожидаются на уровне примерно 31 миллиона кубометров. Прокачка по магистрали в очередной раз снизилась 27 июля из-за вывода из строя ещё одной турбины Siemens, отработавшей полный межремонтный цикл. Теперь поставки по газопроводу могут вестись в объёме не более 20% от его максимальной мощности.

"Газпром" уменьшил поставки по магистрали с середины июня — сначала примерно до 60% от проектной мощности (не более 100 миллионов кубометров в день), а затем — до примерно 40% (не более 67 миллионов кубометров). Тогда "Газпром" объяснил это задержками в возврате газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта с канадского завода (Канада наложила на компанию санкции), выработкой у ГПА межремонтного ресурса и техническими неисправностями двигателей.

В то же время Европы продолжает активно готовиться к зиме. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), европейские подземные хранилища газа на конец газовых суток 27 июля (завершились 28 июля в 7.00 мск) заполнены на 67,8%, прирост за сутки составил 0,33 процентного пункта. Сейчас в них около 68,5 миллиарда кубометров.