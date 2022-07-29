МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Engie понизила оценку своей доли в газопроводе "Северный поток" до 305 миллионов евро из-за повышенного риск-профиля "Газпрома", говорится в отчете французской компании. Немецкий регулятор сообщил о снижении прокачки по "Северному потоку" до 20%

"Что касается "Северного потока", группа пересмотрела оценку своей доли в 9% из-за повышенного риск-профиля… "Газпрома", и снизила ее стоимость по сравнению с 31 декабря на 259 миллионов евро — до 305 миллионов евро", — говорится в сообщении.

Чистая прибыль Engie, по итогам первого полугодия 2022 года выросла в 2,2 раза — до 5,012 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе компании.

Операционная прибыль компании выросла в 2,5 раза, до 8,984 миллиарда евро. Прибыль на акцию за полугодие Engie не указывает. Выручка компании за отчетный период выросла в 1,7 раза — до 43,167 миллиарда евро. Показатель EBITDA составил 7,48 миллиарда евро, что в 1,4 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Компания также отмечает, что на конец июня чистый долг Engie вырос на 1 миллиард евро по сравнению с концом 2021 года, до 26,3 миллиарда евро.

В связи с экономической неопределенностью Engie сохранила прогноз — чистая прибыль по итогам года составит 3,8-4,4 миллиарда евро, EBITDA — 11,7-12,7 миллиарда.

Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.