Премьер Испании призвал отказаться от галстука для борьбы с энергокризисом
Премьер Испании Санчас призвал политиков отказаться от галстука для экономии электроэнергии
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и бизнесменов не надевать галстук без необходимости, так можно сократить использование кондиционеров и сэкономить электроэнергию. Об этом сообщает агентство Europa Press.
Ранее премьер появился в пятницу на пресс-конференции без галстука, показывая на собственном примере, как можно сократить использование кондиционера.
Как сообщает агентство, Санчес предложил политикам и бизнесменам не использовать галстук без необходимости. "Я без галстука. Это означает, что все мы можем экономить с точки зрения энергетики", — отметил Санчес.
https://1prime.ru/energy/20220729/837647189.html
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