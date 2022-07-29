МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и бизнесменов не надевать галстук без необходимости, так можно сократить использование кондиционеров и сэкономить электроэнергию. Об этом сообщает агентство Europa Press. В Британии запретили полив из шлангов для экономии воды

Ранее премьер появился в пятницу на пресс-конференции без галстука, показывая на собственном примере, как можно сократить использование кондиционера.

Как сообщает агентство, Санчес предложил политикам и бизнесменам не использовать галстук без необходимости. "Я без галстука. Это означает, что все мы можем экономить с точки зрения энергетики", — отметил Санчес.