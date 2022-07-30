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"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию
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. "Газпром" прекратил поставлять газ в Латвию с 30 июля в связи с нарушениями условий отбора "голубого топлива", сообщила компания. "Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа... ПРАЙМ, 30.07.2022
энергетика, новости, газ, латвия, газпром, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. "Газпром" прекратил поставлять газ в Латвию с 30 июля в связи с нарушениями условий отбора "голубого топлива", сообщила компания.
"Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа", — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.