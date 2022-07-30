МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. "Газпром" прекратил поставлять газ в Латвию с 30 июля в связи с нарушениями условий отбора "голубого топлива", сообщила компания. В Латвии заявили, что снова покупают газ из России, но не у "Газпрома"

"Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа", — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.