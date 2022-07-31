БУДАПЕШТ, 31 июл — ПРАЙМ. Венгерские власти будут активно призывать население к экономному потреблению газа, несмотря на то, что ранее выступали против общего для Евросоюза снижения спроса на газ на 15%, заявил РИА Новости директор венгерского Фонда экономических исследований Oeconomus Антон Бендаржевский. Венгрия хочет купить дополнительные объемы российского газа, заявил Орбан

"Венгрия точно не согласится на обязательное снижение газа на 15%. То, что приняли — все на добровольной основе. У ЕС нет никаких механизмов, чтобы принудить страны к тому, чтобы они действительно снизили (потребление газа — ред.) на 15%… Но само направление, что надо снизить уровень потребления газа, будет активно пропагандироваться и в Венгрии тоже", — заявил он.

По словам эксперта, уже сейчас из разных официальных источников в стране говорят, что: "мы не согласны с повесткой снизить на 15%, но все равно, кто как может, пусть экономит". Он полагает, что осенью эти меры будут еще более активно развиваться.

"По сути, изменение программы коммунальных платежей — это тоже способ принудить население к экономии", — сказал он.

Венгрия справедливо критикует предложение одинаково снизить потребление газа во всех странах Евросоюза, поскольку доля газа в энергетическом миксе различных стран разная, считает Бендаржевский.

"У Венгрии доля газа в энергетическом миксе — около 50-60%, то есть довольно высокая. А есть страны, в которых исторически сложилось так, что газ занимает меньшую часть в энергетическом миксе, у них какие-то другие источники. То есть действительно нельзя назвать справедливым, когда говорят, что все должны снизить потребление газа на 15%… При этом снижение на 15% для Венгрии очень чревато экономическими последствиями, а снижение на 15% для другой страны, у которой газ занимает только малую часть в энергетическом миксе, не так существенно", — отметил он. Венгрия продолжит выступать против эмбарго на российский газ

Эксперт напомнил, что в случае с эмбарго на нефть была подобная ситуация, поскольку ряд стран Евросоюза не имеют выхода к морю, а значит и возможности получать поставки сжиженного природного газа морским путем.

"Есть страны, у которых нефтепереработка настроена на разные виды нефти или на какой-то другой вид нефти, а у Венгрии две трети нефтепереработки настроены на российский тип нефти, поэтому нельзя… в 27 странах делать какие-то общие шаги. Это просто приведет к тому, что в одних странах из-за этого не будет проблем, а в других странах экономически все будет складываться неблагоприятно", — добавил Бендаржевский.

Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.

Министры энергетики стран ЕС ранее согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС как минимум на 15% по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет. Кроме того, был согласован механизм оповещения ЕС (EU Alert), который может быть активирован в случае серьезной нехватки газа в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса на газ путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15%. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт – единственный, кто голосовал против этой инициативы