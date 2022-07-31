КИШИНЕВ, 31 июл — ПРАЙМ. Предстоящей зимой Молдавия может потратить около 800 миллионов долларов на потребление газа, а кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), выделенный для закупки газа, хватит стране на 10-15 дней, такое мнение высказал эксперт Вячеслав Ионицэ. В Молдавии назвали "Газпром" ненадежным поставщиком газа

Парламент Молдавии в середине июля одобрил в финальном чтении соглашение о получении кредита от ЕБРР на 300 миллионов евро для пополнения резервов газа. Предполагается, что кредит будет предоставлен двумя траншами по 100 и 200 миллионов евро соответственно. Деньги будут использованы для создания стратегических запасов природного газа и диверсификации источников поставок.

"На эти деньги в лучшем случае мы можем купить 100 миллионов кубометров, это наше потребление за полмесяца. Но сейчас цена настолько высока, что мы купим только 50 миллионов кубометров. Это наш расход за 10 дней", — сказал Ионицэ.

Эксперт отметил, что власти Молдавии должны беспокоиться о том, какой будет цена на газ к зиме.

"Есть риск получить на бирже чрезмерно высокую цену. Во всяком случае, если в последние годы Молдавия тратила около 4 миллиардов леев (примерно 200 миллионов долларов) на одну зиму, сейчас нам понадобится 15 миллиардов леев (порядка 800 миллионов долларов). Это еще оптимистический сценарий", — сказал он. Додон рассказал, что поможет решить энергокризис в Молдавии

Власти страны в октябре прошлого договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.