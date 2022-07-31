ПАРИЖ, 31 июл — ПРАЙМ. Жители Королевства Нидерланды запасаются дровами к зиме на фоне роста цен на газ, чтобы иметь возможность обогреть свои дома, сообщила газета Volkskrant. СМИ: каждый десятый британец отказался от планов на отпуск

По данным издания, дрова становятся дефицитным товаром в королевстве, цены на них растут, так как голландцы начали массово их закупать.

Один из поставщиков дров Дэвид Вундеринк опасается, что в середине лета они могут закончиться у него из-за ажиотажа. По его словам, обычно его клиенты начинают заказывать дрова только в сентябре.

Новая политика сбыта государственной организации по лесному хозяйству Staatsbosbeheer и проблемы с поставками из-за ситуации на Украине также создали сложности для поставщиков дров. Staatsbosbeheer больше не поставляет голландские деревья на дрова, потому что при сжигании бревен выделяется углекислый газ.

Вместе с тем, поставки дров из стран Восточной Европы в этом году также сократились из-за последствий украинского конфликта и торговых запретов.

Данные фактора оказывают влияние на цену дров: теперь они стоят на 50 евро дороже, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Нидерланды оказались на втором месте после Швеции среди европейских стран по величине цен на газ. Жители королевства платят 0,2 евро за киловатт-час или 2,25 евро за кубометр газа.