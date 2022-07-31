БЕРЛИН, 31 июл — ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил за прекращение использования газа для электрогенерации. Эксперт подверг сомнению план ФРГ снизить спрос на газ

"Мы должны работать над тем, чтобы из газового кризиса не возник кризис в электрогенерации. Поэтому электричество не должно более производиться с использованием газа. (Министр экономики) Роберт Хабек имеет полномочия запретить это. Вместо этого мы должны сохранять другие мощности. Многое говорит в пользу того, чтобы не отключать безопасные и экологичные атомные станции, а использовать при необходимости до 2024 года", — заявил Линднер газете Bild am Sonntag.

В Германии в эксплуатации остаются три АЭС, их по закону планируется отключить от сети в конце текущего года. На фоне газового кризиса в стране активизировалась дискуссия о возможности продлить эксплуатацию АЭС. Вопрос изучают власти страны. По данным немецких СМИ, вероятно, по крайней мере одна АЭС из трех продолжит работу.