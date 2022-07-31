КАИР, 31 июл — ПРАЙМ. Присутствие России в ОПЕК+ имеет важное значение для успеха соглашения, заявил новый генсек организации Хайтам аль-Гайс. СМИ: ОПЕК+ рассмотрят незначительное увеличение добычи нефти

Подданный Кувейта Хайтам аль-Гайс возглавил ОПЕК в июле после смерти генсека организации Мохаммеда Баркиндо.

"Россия является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей (энергоресурсов), и ее присутствие с нами в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения", — сказал аль-Гайс в интервью кувейтской газете Al Ra'i.

Сделка стран ОПЕК и не входящих в организацию государств, включая Россию (ОПЕК+), действует с 2017 года. Ее целью было стабилизировать рынок нефти, на котором в тот момент наблюдалось избыточное предложение, подтолкнувшее цены к падению. Изначально она подразумевала сокращение добычи альянса на 1,2 миллиона баррелей в сутки в течение полугода. Однако с тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а параметры менялись. Сейчас оно действует до конца 2022 года. Кроме того, альянс подписал Хартию о бессрочном сотрудничестве на рынке нефти.