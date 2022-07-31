В ОПЕК считают, что присутствие в ней России важно для успеха соглашения
Новый генсек ОПЕК: присутствие России в организации важно для успеха соглашения
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КАИР, 31 июл — ПРАЙМ. Присутствие России в ОПЕК+ имеет важное значение для успеха соглашения, заявил новый генсек организации Хайтам аль-Гайс.
Подданный Кувейта Хайтам аль-Гайс возглавил ОПЕК в июле после смерти генсека организации Мохаммеда Баркиндо.
"Россия является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей (энергоресурсов), и ее присутствие с нами в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения", — сказал аль-Гайс в интервью кувейтской газете Al Ra'i.
Сделка стран ОПЕК и не входящих в организацию государств, включая Россию (ОПЕК+), действует с 2017 года. Ее целью было стабилизировать рынок нефти, на котором в тот момент наблюдалось избыточное предложение, подтолкнувшее цены к падению. Изначально она подразумевала сокращение добычи альянса на 1,2 миллиона баррелей в сутки в течение полугода. Однако с тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а параметры менялись. Сейчас оно действует до конца 2022 года. Кроме того, альянс подписал Хартию о бессрочном сотрудничестве на рынке нефти.
https://1prime.ru/energy/20220731/837656110.html
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