КИШИНЕВ, 1 авг — ПРАЙМ. Закупочная цена на газ для молдавской республики составит 1458 долларов за тысячу кубометров в августе. Это почти на 480 долларов больше, чем в июле, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. Эксперт оценил расходы Молдавии на использование газа предстоящей зимой

В июле Молдавия приобретала газ по цене 980 долларов за тысячу кубов.

"В августе закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова согласно условий контракта с ПАО "Газпром", составит для АО "Молдовагаз" 1458,5 доллара США за тысячу кубометров", — отметил Чебан в Telegram-канале.

"Газпром" и "Молдовагаз" после длительных переговоров продлили 29 октября 2021 года контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.