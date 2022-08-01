МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) китайских нефтегазовых компаний CNPC и ее дочерней PetroСhina в иностранной и национальной валютах на уровне "A+", прогноз рейтинга стабильный, говорится в сообщении агентства. Fitch понизило рейтинг "Нафтогаза" до уровня "С"

"CNPC является одной из крупнейших мировых энергетических компаний, рейтингуемых Fitch, с добычей нефти и газа в размере 6,36 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2021 году (2020 год: 6,20 миллиона баррелей в сутки)", — сообщает Fitch.

Fitch оценивает статус, собственность и контроль CNPC как "очень сильные", при этом отмечает, что власти Китая имеют твердый контроль над советом директоров и руководством и сильное влияние на операции и стратегию компании в свете стратегической важности CNPC для национальной энергетической безопасности.

Агентство поясняет, что CNPC играет жизненно важную роль в обеспечении энергетической безопасности КНР, на ее долю приходится около 52% общего объема нефти и 66% добычи природного газа внутри страны, а также в реализации энергетического перехода Китая.

Агентство ожидает, что высокие результаты в сегменте разведки нефтегазовых месторождений и добычи CNPC, обусловленные ростом цен реализации, помогут компенсировать более слабые результаты в сегменте переработки и сбыта в 2022 году.