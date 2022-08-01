Bloomberg: в Мюнхене возобновили работу мазутных горелок
Bloomberg: в Мюнхене возобновили работу мазутных горелок, чтобы снизить потребление газа
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. В Мюнхене возобновили работу мазутных горелок на тепловых станциях и отложили перевод энергоблока с угля на газ, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление местной коммунальной компании Stadtwerke Muenchen.
"Благодаря этим мерам мы снижаем потребление природного газа в Мюнхене и расширяем структуру энергетики", — приводит агентство слова из сообщения компании. Stadtwerke Muenchen не уточнила, о каких объемах потребления идет речь.
Отмечается, что мазутные горелки находятся на тепловых станциях, которые до недавнего времени были закрыты.
Согласно агентству, Stadtwerke Muenchen для экономии энергии также снизила минимальную температуру в бассейнах и закрытых саунах. Помимо этого компания запустила программу на 10 миллионов евро по ускорению расширения систем централизованного отопления районов, которые работают на возобновляемых источниках энергии.
https://1prime.ru/energy/20220801/837668735.html
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