МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. В Мюнхене возобновили работу мазутных горелок на тепловых станциях и отложили перевод энергоблока с угля на газ, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление местной коммунальной компании Stadtwerke Muenchen. Reuters: проблемы с газом в ФРГ создадут трудности в работе крематориев

"Благодаря этим мерам мы снижаем потребление природного газа в Мюнхене и расширяем структуру энергетики", — приводит агентство слова из сообщения компании. Stadtwerke Muenchen не уточнила, о каких объемах потребления идет речь.

Отмечается, что мазутные горелки находятся на тепловых станциях, которые до недавнего времени были закрыты.

Согласно агентству, Stadtwerke Muenchen для экономии энергии также снизила минимальную температуру в бассейнах и закрытых саунах. Помимо этого компания запустила программу на 10 миллионов евро по ускорению расширения систем централизованного отопления районов, которые работают на возобновляемых источниках энергии.