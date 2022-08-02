ВАРШАВА, 2 авг — ПРАЙМ. Большинство жителей Польши ждут от властей доплат на закупку топлива для обогрева домов, следует из результатов опроса, проведенного компанией United Surveys. Daily Shincho: газ - оружие Европы, а не России

Так, 72,3% поляков считают, что государство должно помогать им с приобретением угля и других энергоносителей. Из них 45,9% "решительно" поддерживают эту меру, а 26,4% "скорее" поддерживают. Против доплат высказался 21% респондентов, приводит данные исследования Dziennik Gazetа Prawnа.

Отмечается, что польский парламент в данный момент изучает инициативу о выделения трех тысяч злотых (около 650 долларов) на покупку угля во время отопительного сезона.

Опрос провели с 29 по 31 июля, в нем приняли участие 1000 человек.

Польша ввела эмбарго на ввоз угля из России в рамках европейских санкций. Запрет действует как для государственных, так и для частных компаний. В результате страна столкнулась с дефицитом этого энергоресурса и резким ростом его стоимости: тонна угля у частных поставщиков подорожала до 640 долларов. В результате властям пришлось смягчить требования к качеству угля, используемого для отопления.