МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Жителям Германии предстоит пережить неразрешимые финансовые трудности, пишет немецкий журнал Compact. В Германии признали бесполезность антироссийских санкций

Компания RheinEnergie намерена повысить цены на газ более чем вдвое. Сейчас газ отпускается по цене 7,87 евроцента за киловатт-час. RheinEnergie планирует повысить эту сумму до 18,3 евроцента, а вскоре ее примеру могут последовать и другие поставщики энергии.

Сама компания объясняет свое решение следующим образом: "Причиной этого является почти 450-процентное увеличение затрат на закупку природного газа по сравнению с периодом закупок с 2021/22 по 2022/23 год". "Несмотря на систему долгосрочных непрерывных закупок, это приводит к значительному росту цен", — утверждает она.

С учетом среднего домохозяйства с годовым потреблением 10 тысяч кВт-ч это будет означать, что расходы, которые сейчас составляют 960 евро, вырастут до 2002 евро.

Издание утверждает, что это вызовет неразрешимые финансовые трудности не только у малообеспеченных, но и у нормально зарабатывающих граждан.