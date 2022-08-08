МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Европейские лидеры демонстрируют глупость, когда жалуются на проблемы с газоснабжением после введения антироссийских санкций, заявил в эфире передачи Fellner! LIVE на канале OE24.TV австрийский политик, кандидат в президенты Геральд Гросс.
"Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России, то не нужно потом жаловаться, что остался без них", — отметил он.
Гросс в своем Twitter добавил, что такое "нытье" похоже на шизофрению.
Политик отметил, что Европа сталкивается с трудностями при попытке заменить российский газ поставками из других стран, например, из Катара.
Также Гросс привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей Европу готовиться этой осенью к худшему из-за энергетического кризиса. По словам Гросса, если в ЕС, решив отказаться от российского топлива, не подумали о последствиях, то это или глупость, или преступная халатность.
https://1prime.ru/energy/20220808/837724243.html
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