МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ в Европу транзитом через Украину 8 августа в подтвержденном украинской стороной объеме, сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов. Handelsblatt: Евросоюз отбирает газ у развивающихся стран

По его словам, объем подачи на ГИС "Суджа" составляет 41,8 миллиона кубометров, а заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.