МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Обстрелы Запорожской АЭС украинскими военными формированиями являются потенциально крайне опасной деятельностью, которая может привести к катастрофическим последствиям, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Доллар перестал быть надежной резервной валютой, заявил Песков

Кремле рассчитывают, что страны, имеющие абсолютное влияние на Киев, используют его для исключения таких обстрелов в будущем, заявил он.

"Обстрелы территории АЭС со стороны украинских вооруженных сил — это потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата, в случае усугубления, катастрофическими последствиями для огромной, огромной территории, включая территорию Европы. Здесь мы рассчитываем, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние, чтобы исключить продолжение таких обстрелов", — сказал он.

Ранее глава администрации Запорожья Евгений Балицкий заявил, что власти региона настаивают на приезде делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН на Запорожскую АЭС с целью ее осмотра, изучения состояния и фиксации обстрелов.

Украинские войска в пятницу обстреляли из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметров, заявили в Минобороны России. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщили власти Энергодара.