МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Украинская артиллерия вновь обстреляла Запорожскую АЭС 7 августа, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Песков оценил последствия обстрелов Запорожской АЭС Украиной

По его словам, повреждена высоковольтная линия, в связи с чем персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

"Около 12.40 украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища, осуществлен обстрел Запорожской АЭС", — сказал Он.

Конашенков отметил, что в результате обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область, при этом на Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции.

"Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать. Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт", — сообщил Конашенков.