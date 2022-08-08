МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Испанский кабмин отверг требование оппозиционной правоцентристской Народной партии страны отказаться от плана по энергосбережению и указал, что мера будет выполняться по плану и вступит в силу 10 августа, сообщила газета Diario. В Испании раскритиковали план властей по энергосбережению

"Вице-президент Тереса Рибера подтвердила, что декрет вступил в силу и начнет действовать с 10 августа", — сказано в сообщении.

По данным издания, министр экологического перехода Испании Тереса Рибера провела в понедельник встречу с представителями Народной партии, представляющих автономные сообщества (Мадрид, Андалусия, Кастилия-и-Леон, Галисия и Мурсия), которые призвали правительство отозвать декрет.

Кабмин Испании утвердил план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране на прошлой неделе . Согласно ему, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени (23.00 мск). Помимо этого план включает в себя меры по замене ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии.