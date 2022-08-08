МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-100 на московских заправках за период с 1 по 8 августа выросли в среднем на 3 копейки, до 61,25 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Спрос на бензин в США упал ниже уровней лета 2020 года, сообщил Reuters

Такая динамика средней цены основана на росте стоимости бензина Аи-100 на сети АЗС "Нефтьмагистраль" на 50 копеек.

Средняя цена остальных видов топлива в Москве осталась на прошедшей неделе неизменной. Так, бензин Аи-92 и Аи-95 стоили 47,82 и 53,06 рубля за литр соответственно. Литр дизеля обходился в 54,09 рубля.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом оптовых цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и даже начала чуть снижаться в начале марта 2022 года.