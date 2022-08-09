МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Запорожская АЭС сейчас функционирует в штатном режиме, поврежденные после украинских ударов ЛЭП восстановлены, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий. В Запорожской области рассказали, когда может пройти референдум

Он отметил, что энергоблоки АЭС находятся в безопасности и она работает в штатном режиме.

По его словам, для защиты объекта будут усилены средства ПВО.

"Я знаю, что военные поставили вопрос на еще больший контроль, будут усилены средства ПВО для защиты станции", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".