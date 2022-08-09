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https://1prime.ru/energy/20220809/837736049.html
Запорожская АЭС возобновила работу в штатном режиме
Энергетика
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https://россиясегодня.рф
. Запорожская АЭС сейчас функционирует в штатном режиме, поврежденные после украинских ударов ЛЭП восстановлены, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий. Он отметил,... ПРАЙМ, 09.08.2022
энергетика, экономика, новости, запорожская аэс, атомная энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Запорожская АЭС сейчас функционирует в штатном режиме, поврежденные после украинских ударов ЛЭП восстановлены, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
Он отметил, что энергоблоки АЭС находятся в безопасности и она работает в штатном режиме.
По его словам, для защиты объекта будут усилены средства ПВО.
"Я знаю, что военные поставили вопрос на еще больший контроль, будут усилены средства ПВО для защиты станции", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".