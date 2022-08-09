ЖЕНЕВА, 9 авг — ПРАЙМ. Швейцарские власти впервые могут ввести ограничения на потребление энергии этой зимой в случае нехватки электричества или газа, заявил во вторник РИА Новости пресс-секретарь Федерального управления по экономическим поставкам (OFAE) при минэкономики Швейцарии Томас Грюнвальд. В Швейцарии призвали запастись свечами и дровами для зимы

В воскресенье глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой.

"Использование электрических устройств может быть, в частности, ограничено или запрещено… В прошлом экономическое снабжение страны уже неоднократно вмешивалось, в частности, за счет обязательных резервов (стратегического хранения). Ограничения на потребление энергии, однако, не входили в число мер", — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии.

"В целом, управление экономического снабжения страны, как и Федеральное управление по защите населения, относят нехватку электроэнергии и пандемию гриппа к числу наиболее серьезных рисков для Швейцарии", — уточнил он. В Финляндии предупредили о скором экономическом спаде в Европе

Грюнвальд добавил, что в случае нехватки электроэнергии на все учреждения и предприятия будет распространяться квота.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.