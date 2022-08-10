МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Разработанные правительством Испании меры по энергосбережению, которые вызвали широкую общественную дискуссию и критику оппозиции, в среду вступили в силу в стране. В Греции считают план ЕК по снижению потребления газа нереалистичным

Правительство Испании на прошлой неделе утвердило план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране. Согласно ему, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени (23.00 мск). Помимо этого, план включает в себя меры по замене ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии.

План вступил в силу в среду согласно указу, опубликованному в официальным бюллетене неделю назад.

Ранее правительство отвергло требование оппозиционной правоцентристской Народной партии отказаться от плана. В регионах также недовольны разработанной системой ограничений. Власти автономного сообщества Мадрид намерены обратиться в Конституционный суд по этому поводу.