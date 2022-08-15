МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российская сторона решительно осуждает попытки воспрепятствовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В МАГАТЭ сообщили об организации визита на Запорожскую АЭС в скором времени

"Решительно осуждаем попытки воспрепятстовать этой миссии", — сказано в комментарии на сайте МИД.

Также отмечается, что в тесном взаимодействии с Агентством и его руководством будет делаться все необходимое, чтобы специалисты МАГАТЭ оказались на станции и дали правдивую оценку разрушительным действиям украинской стороны.

Москва призвала США и ЕС оставить игры вокруг Запорожской АЭС и повлиять на Киев с целью заставить его прекратить обстрелы станции, заявила Захарова.

"Настоятельно призываем Вашингтон, Брюссель и прочие столицы, прежде всего европейские, оставить безответственные игры и интриги вокруг ЗАЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, чтобы принудить их к прекращению обстрелов станции и прилегающих к ней территорий", — сказано в комментарии.

Она также отметила, что Москва серьезно озабочена зацикленностью Евросоюза на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно.

"Вызывает серьезную озабоченность зацикленность авторов заявления на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно. Тем самым прикрываются внешнеполитические провалы Запада, который вновь ставит русофобские внешнеполитические взгляды выше объективности, задач нераспространения и ядерной безопасности. Понятно, чего стоят все их прежние клятвы в приверженности международно-правовым основам в ядерной области", — говорится в комментарии.

Украинские войска в субботу вновь обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется. АЭС после очередного обстрела со стороны украинских войск работает штатно, сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.