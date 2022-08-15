ПЕКИН, 15 авг — ПРАЙМ. Промышленные предприятия в большинстве городов китайской юго-западной провинции Сычуань с понедельника должны приостановить производство на шесть дней ради экономии электроэнергии для населения на фоне аномальной жары, сообщает в понедельник издание "Пэнпай". Китай опубликовал макроэкономическую статистику за январь-июль

В регионе уже несколько дней подряд держатся высокие температуры, достигая в некоторых районах плюс 40 градусов по Цельсию. Местные жители стали активнее использовать кондиционеры, что привело к увеличению нагрузки на энергосети. В результате власти постановили, что лучшим решением в этой ситуации станет временное ограничение подачи электроэнергии для промышленности.

Все промышленные потребители электрической энергии в 19 городах и округах провинции, за исключением городского округа Паньчжихуа и Ляншань-Ийского автономного округа, должны приостановить производство на период так называемых "высокотемпературных каникул" с 00.00 15 августа до 24.00 20 августа, чтобы обеспечить достаточный объем электроэнергии для жителей региона.

Власти уточнили, что меры принимаются также для обеспечения безопасности энергосистемы провинции и недопущения отключений электроэнергии.