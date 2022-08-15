Rystad: санкции против металлургии помешают сделке "Газпрома" и Ирана на 40 миллиардов долларов
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Санкции против России и Ирана могут стать препятствием для реализации сделки "Газпрома" по разработке иранских месторождений на 40 миллиардов долларов, осложнив поставки необходимой продукции металлургии, считают эксперты аналитической компании Rystad Energy.
"По оценке Rystad Energy, именно металлургические вопросы могут подорвать планы "Газпрома" по содействию разработке иранских шельфовых месторождений газа в особенности. Как Иран, так и Россия находятся под санкциями Европы и Японии, а также других стран. Это означает, что производители нефтегазопромысловой трубной продукции и стали не могут поставлять ее ни в одну из этих стран", — пишут эксперты в своем отчете.
Отмечается, что именно производители из этих регионов доминируют в поставках коррозионностойких и высоколегированных марок нефтегазопромысловых труб. А они необходимы для реализации той части соглашения "Газпрома" и Ирана, которая подразумевает разработку нефтегазовых месторождений.
Национальная иранская нефтяная компания (NIOC, ИННК) и "Газпром" в июле подписали меморандум, который предполагает содействие в разработке газовых месторождений "Киш" и "Северный Парс", шести нефтяных месторождений, а также поддержании давления на месторождении "Южный Парс". Кроме того, документ охватывает обменные операции с природным газом и нефтепродуктами, реализацию СПГ-проектов, строительство экспортных газопроводов.
Иранское агентство Shana заявляло, что размер потенциальной сделки между двумя копаниями РФ и Ирана составил 40 миллиардов долларов.
"Агрессивные свойства иранских запасов нефти и газа требует для их добычи использование высококачественных труб, а возможность и способность их производства в краткосрочной перспективе отсутствует и у России, и у Ирана… При этом при использовании альтернатив, таких как трубы из Китая, как сообщалось, возникали проблемы типа утечек и прочего", — сообщает Rystad.
https://1prime.ru/energy/20220815/837793037.html