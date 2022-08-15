МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Санкции против России и Ирана могут стать препятствием для реализации сделки "Газпрома" по разработке иранских месторождений на 40 миллиардов долларов, осложнив поставки необходимой продукции металлургии, считают эксперты аналитической компании Rystad Energy. Россия и Иран должны вместе регулировать цены на газ, заявил иранский посол

"По оценке Rystad Energy, именно металлургические вопросы могут подорвать планы "Газпрома" по содействию разработке иранских шельфовых месторождений газа в особенности. Как Иран, так и Россия находятся под санкциями Европы и Японии, а также других стран. Это означает, что производители нефтегазопромысловой трубной продукции и стали не могут поставлять ее ни в одну из этих стран", — пишут эксперты в своем отчете.

Отмечается, что именно производители из этих регионов доминируют в поставках коррозионностойких и высоколегированных марок нефтегазопромысловых труб. А они необходимы для реализации той части соглашения "Газпрома" и Ирана, которая подразумевает разработку нефтегазовых месторождений.

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC, ИННК) и "Газпром" в июле подписали меморандум, который предполагает содействие в разработке газовых месторождений "Киш" и "Северный Парс", шести нефтяных месторождений, а также поддержании давления на месторождении "Южный Парс". Кроме того, документ охватывает обменные операции с природным газом и нефтепродуктами, реализацию СПГ-проектов, строительство экспортных газопроводов.

Иранское агентство Shana заявляло, что размер потенциальной сделки между двумя копаниями РФ и Ирана составил 40 миллиардов долларов.

"Агрессивные свойства иранских запасов нефти и газа требует для их добычи использование высококачественных труб, а возможность и способность их производства в краткосрочной перспективе отсутствует и у России, и у Ирана… При этом при использовании альтернатив, таких как трубы из Китая, как сообщалось, возникали проблемы типа утечек и прочего", — сообщает Rystad.