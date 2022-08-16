БЕРЛИН, 16 авг — ПРАЙМ. Немецкая столица Берлин намерена снизить энергопотребление на 10% в связи с наступающим кризисом, заявила журналистам бургомистр Франциска Гиффай по итогам заседания сената во вторник. Вице-канцлер Германии объяснил срыв переговоров по газу с Катаром

"Сегодня были приняты многочисленные решения по подготовке к осени и зиме, следующей кризисной ситуации, которая нам предстоит. Говорили о пандемии и ситуации с беженцами, в центре внимания была ситуация в области энергетики и возможные меры экономии… Наша цель — достижение сокращения энергопотребления на 10% в рамках 10 крупных мер", — сказала она.

Градоначальница отметила, что Берлин стал первой федеральной землей в ФРГ, которая сформулировала на уровне земельного правительства задачи экономии энергопотребления, при этом, "конечно, во всех федеральных землях идет обсуждение того, каким образом можно достичь экономии".

Гиффай добавила, что в настоящее время речь идет о "подготовке к грядущей ситуации" при учете "озабоченности населения". На следующем этапе власти Берлина намерены также разработать меры поддержки для жителей, прежде всего для пенсионеров и менее обеспеченных граждан.