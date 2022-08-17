МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Образцы российского оборудования для средне- и крупнотоннажного сжижения газа будут созданы до 2030 года благодаря господдержке, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Завод "Арктик СПГ 2" запитают с помощью турецкой плавучей электростанции

Правительство РФ выделит миллиард рублей на компенсацию затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для запуска проектов по созданию оборудования для сжиженного природного газа (СПГ), сообщил ранее в понедельник на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. По словам Шульгинова, еще 30 миллиардов рублей будет привлечено из частных инвестиций.

"Федеральная программа "Прорыв на рынки СПГ" позволит обеспечить лидерские позиции России на мировых рынках сжиженного газа. Благодаря утвержденному финансированию, уже в период до 2030 года будут изготовлены опытные образцы различного отечественного СПГ-оборудования, ежегодно будут проводиться десятки научно-технических работ", — приведены слова министра в Telegram-канале Минэнерго.

Таким образом, заключил Шульгинов, России удастся выработать собственные компетенции и серийные технологии средне- и крупнотоннажного сжижения газа, которые позволят достигнуть производства СПГ в России до 80-120 миллионов тонн к 2035 году. В 2021 году объем производства СПГ в РФ составил, по данным Росстата, 30,1 миллиона тонн.