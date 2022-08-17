ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг — ПРАЙМ. Электричество в Эстонии подорожало в среду до рекордных в этом году 682,05 евро за мегаватт-час, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR. Эстония хочет запретить въезд гражданам России с визами других стран ЕС

"Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в среду выросла до рекордных в этом году 682,05 евро за мегаватт-час. Максимальный тариф был зафиксирован на уровне 4 тысяч евро в течение одного часа, а цена минимального тарифа составляла 305,72 евро за мегаватт-час", — говорится в сообщении.

Предыдущий абсолютный рекорд биржевых цен на электроэнергию в Эстонии был зафиксирован 8 августа, когда цена достигла 500,65 евро за мегаватт-час.

По словам главы отдела продаж в регионе Балтии биржи Nord Pool Ингрид Арус, повышение цен на фондовом рынке электроэнергии в среду до рекордно высокого уровня связано с одновременным совпадением ряда факторов, главным из которых является дефицит электроэнергии на бирже.

"В настоящее время в странах Балтии наблюдается нехватка электроэнергии, и хотя все возможности для импорта электроэнергии из Финляндии, Швеции и Польши были использованы, этого все же оказалось недостаточно — спрос выше", — сказала Арус ERR.

Она отметила, что в Эстонии большая часть блоков Нарвской электростанции находится в ремонте, а в Латвии, где обычно были высокие объемы производства гидроэлектроэнергии, уровень воды в водохранилищах резко уменьшился и предложение электроэнергии сократилось.