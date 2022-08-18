МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Киевские власти готовят провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он также добавил, что цель провокации — обвинение России в техногенной катастрофе. Запорожские власти не исключили консервации АЭС

Конашенков пояснил, что командование оперативно-тактической группы "Днепр" развертывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также проводит тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, находящихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности.

По его словам, подразделения 704-го украинского полка РХБЗ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и находиться в готовности к фиксации факта аварии на АЭС для проведения мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий.

Генерал-лейтенант отметил, что артиллерийские удары по АЭС планируют нанести 19 августа подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций, находящихся в городе Никополь.

"Вина за их последствия будет возложена на российские Вооруженные силы", — добавил он.

Конашенков напомнил, что киевский режим не раз распространял слухи о том, что российские войска оккупировали АЭС, чтобы прикрывать свои обстрелы из дальнобойных артиллерийских систем. Официальный представитель подчеркнул, что тяжелых вооружений нет ни на территории АЭС, ни в прилегающих к ней районах.

"Там находятся только подразделения охраны. Вооруженные силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", — подытожил он.

КИЕВ МОЖЕТ УДАРИТЬ ПО ХРАНИЛИЩУ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ИЛИ СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ ЗАЭС, ВОЗМОЖНА ПРОВОКАЦИЯ И НА САМОМ ОБЪЕКТЕ — ВЛАСТИ РЕГИОНА

Новость дополняется