ПРАГА, 18 июл — ПРАЙМ. Средняя цена одного литра бензина в Чехии за последние 7 дней впервые с начала марта опустилась ниже 41 кроны (около 1,7 доллара), дизельное топливо продается по средней цене 42,4 кроны (около 1,76 доллара), сообщил журналистам эксперт компании Finlord Борис Томчак. СМИ: Европа получит рекордный за пять месяцев объем дизтоплива из Азии

"Цена на нефть Brent опустилась ныне под 93 доллара за баррель. По-прежнему снижается оптовая маржа на европейском рынке, прежде всего, у бензина, что не может не радовать водителей. Отсюда и снижение цен в Чехии — до 40,9 крон за литр бензина и 42,4 кроны за литр дизтоплива. Думаю, что данная тенденция продолжится и в последующие 7 дней. Можно ожидать в Чехии снижение цены на дизтопливо на 0,6-0,7 кроны (0,025-0,029 доллара), а на бензин еще более заметное", — сказал Томчак.

Цены на бензин и дизтопливо начали резко расти после 24 февраля, достигая временами отметки в 50 крон (около 2,08 доллара) за один литр. Но потом постепенно они стали снижаться, особенно активно процесс снижения пошел в последних 4-5 недель, отметил Томчак.