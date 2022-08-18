Эксперт заметил снижение стоимости бензина в Чехии до уровня начала марта
Эксперт Томчак: цена бензина в Чехии упала ниже 1,7 доллара — до уровня начала марта
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ПРАГА, 18 июл — ПРАЙМ. Средняя цена одного литра бензина в Чехии за последние 7 дней впервые с начала марта опустилась ниже 41 кроны (около 1,7 доллара), дизельное топливо продается по средней цене 42,4 кроны (около 1,76 доллара), сообщил журналистам эксперт компании Finlord Борис Томчак.
"Цена на нефть Brent опустилась ныне под 93 доллара за баррель. По-прежнему снижается оптовая маржа на европейском рынке, прежде всего, у бензина, что не может не радовать водителей. Отсюда и снижение цен в Чехии — до 40,9 крон за литр бензина и 42,4 кроны за литр дизтоплива. Думаю, что данная тенденция продолжится и в последующие 7 дней. Можно ожидать в Чехии снижение цены на дизтопливо на 0,6-0,7 кроны (0,025-0,029 доллара), а на бензин еще более заметное", — сказал Томчак.
Цены на бензин и дизтопливо начали резко расти после 24 февраля, достигая временами отметки в 50 крон (около 2,08 доллара) за один литр. Но потом постепенно они стали снижаться, особенно активно процесс снижения пошел в последних 4-5 недель, отметил Томчак.
https://1prime.ru/energy/20220818/837824721.html
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