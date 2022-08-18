МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Представители Группы "Россети" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" рассказали о перспективах взаимодействия электросетевых компаний с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в вопросах замещения импорта. Последние смогут закрыть до 40% потребности электросетевого комплекса в новых видах продукции, уточнили в компании.

Заместитель главного инженера "Россетей" Григорий Гладковский отметил, что ОПК — давний партнер Группы при производстве и внедрении электрооборудования. Объем контрактов с 2018 года составил 19,4 млрд рублей.

В рамках исполнения стратегической задачи по диверсификации производства предприятий ОПК организован информационный обмен, реализуются проекты импортозамещения оборудования и комплектующих для мониторинга и диагностики сетей, интеллектуального учета электроэнергии и др.

Параллельно Группа "Россети" способствует освоению предприятиями ОПК производства новых видов продукции и услуг. В числе перспективных направлений сотрудничества: обеспечение информационной безопасности, развитие комплексов мониторинга и диагностики электросетей, автоматизированных систем управления технологическими процессами и телемеханики, расширение номенклатуры производимого электротехнического оборудования. Потенциальными партнерами Группы могут стать более 200 предприятий ОПК, которые смогут закрыть 30-40% потребности в новой продукции.

Как отметили представители компании, повышению потенциала предприятий ОПК в освоении серийного производства высокотехнологичной продукции для электросетевого комплекса могут поспособствовать механизмы, обеспечивающие возможность закупок ряда критичных видов продукции у предприятий ОПК.