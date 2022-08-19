МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Запорожская АЭС в результате ночного обстрела Энергодара не пострадала, уровень радиации в норме, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. В МИД назвали идею о демилитаризованной зоне у Запорожской АЭС неприемлемой

Украинские войска в ночь на пятницу дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Энергодар, расположенный рядом с Запорожской атомной электростанцией.

"Прилетов" на территорию АЭС не было, но еще вся ночь впереди, никто не знает, что взбредет в голову киевскому режиму. Обстановка на атомной станции спокойная. Смена работает. Уровень радиации в норме", — сказал Рогов.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.