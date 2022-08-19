Власти сообщили о ситуации на Запорожской АЭС после ночного обстрела
Власти Запорожья: в результате ночного обстрела Энергодара Запорожская АЭС не пострадала
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Запорожская АЭС в результате ночного обстрела Энергодара не пострадала, уровень радиации в норме, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Украинские войска в ночь на пятницу дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Энергодар, расположенный рядом с Запорожской атомной электростанцией.
"Прилетов" на территорию АЭС не было, но еще вся ночь впереди, никто не знает, что взбредет в голову киевскому режиму. Обстановка на атомной станции спокойная. Смена работает. Уровень радиации в норме", — сказал Рогов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://1prime.ru/energy/20220819/837829550.html
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