МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Оппозиционная партия лейбористов в Великобритании обратилась к подавшему в отставку премьер-министру Борису Джонсону, а также к кандидатам в премьеры главе МИД Лиз Трасс и экс-главе минфина Риши Сунаку с призывом прервать парламентские каникулы для обсуждения роста счетов на электроэнергию. Об этом сообщил телеканал Sky News. В службе здравоохранения Британии опасаются гуманитарного кризиса в стране

"По всей Британии люди вынуждены принимать немыслимые решения, чтобы оплатить свои счета. Это вызывает бесконечное беспокойство у домохозяйств и предприятий. Именно поэтому я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой вернуть парламент (с каникул) в понедельник, 22 августа, чтобы мы могли заморозить предельный размер счетов на электроэнергию в преддверии зимы", — приводит телеканал слова из письма теневого лидера Палаты общин от лейбористов Тангэм Дебоннер.

В партии настаивают на том, чтобы парламент собрался уже в понедельник и предложил свой план по замораживанию максимально допустимого размера годового счета на электроэнергию. Согласно прогнозам, в ближайшие месяцы он может вырасти с 2000 до 3500 фунтов, сказано в сообщении.

Согласно сообщению Джонсон, Трасс и Сунак "не проявили никакого желания" поддержать меры лейбористов. Исследование: четверть британцев может остаться без света в октябре

"Правительство продолжает сосредотачивать усилия на выполнении обязательств перед населением", — приводит Sky News ответ представителя правительства на предложенные меры лейбористов.

Британский парламент ушел на каникулы 21 июля и вернется к работе 5 сентября, когда будет объявлен новый премьер-министр страны.

Британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию с 1400 до почти 2000 фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. Следующее повышение максимального предела на оплату счетов планируется в октябре 2022 года. По прогнозам консалтинговой компании Cornwall Insight, в октябре средний счет за потребление энергии в Британии будет составлять 3582 фунта стерлингов в год, в январе 2023 года этот показатель достигнет рекордных 4266 фунтов, а с апреля — 4427 фунтов.