СМИ: британские лейбористы призвали Тори прервать каникулы и обсудить цены на свет
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Оппозиционная партия лейбористов в Великобритании обратилась к подавшему в отставку премьер-министру Борису Джонсону, а также к кандидатам в премьеры главе МИД Лиз Трасс и экс-главе минфина Риши Сунаку с призывом прервать парламентские каникулы для обсуждения роста счетов на электроэнергию. Об этом сообщил телеканал Sky News.
"По всей Британии люди вынуждены принимать немыслимые решения, чтобы оплатить свои счета. Это вызывает бесконечное беспокойство у домохозяйств и предприятий. Именно поэтому я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой вернуть парламент (с каникул) в понедельник, 22 августа, чтобы мы могли заморозить предельный размер счетов на электроэнергию в преддверии зимы", — приводит телеканал слова из письма теневого лидера Палаты общин от лейбористов Тангэм Дебоннер.
В партии настаивают на том, чтобы парламент собрался уже в понедельник и предложил свой план по замораживанию максимально допустимого размера годового счета на электроэнергию. Согласно прогнозам, в ближайшие месяцы он может вырасти с 2000 до 3500 фунтов, сказано в сообщении.
Согласно сообщению Джонсон, Трасс и Сунак "не проявили никакого желания" поддержать меры лейбористов.
"Правительство продолжает сосредотачивать усилия на выполнении обязательств перед населением", — приводит Sky News ответ представителя правительства на предложенные меры лейбористов.
Британский парламент ушел на каникулы 21 июля и вернется к работе 5 сентября, когда будет объявлен новый премьер-министр страны.
Британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию с 1400 до почти 2000 фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. Следующее повышение максимального предела на оплату счетов планируется в октябре 2022 года. По прогнозам консалтинговой компании Cornwall Insight, в октябре средний счет за потребление энергии в Британии будет составлять 3582 фунта стерлингов в год, в январе 2023 года этот показатель достигнет рекордных 4266 фунтов, а с апреля — 4427 фунтов.
https://1prime.ru/energy/20220819/837834810.html