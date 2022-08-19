БЕРЛИН, 19 авг — ПРАЙМ. Призывы к запуску "Северного потока — 2" усилятся в Германии, когда газа станет меньше, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по энергетике Штеффен Котре ("Альтернатива для Германии"), комментируя заявления немецких политиков о возобновлении сырьевого сотрудничества с Россией. В Германии заявили, что возобновление "Северного потока — 2" не обсуждается

"Немецкая экономика слишком тесно переплетена с политикой, чтобы действительно представлять интересы компаний. Сопротивление деструктивной политике федерального правительства идет на уровне только малого и среднего бизнеса. Ассоциация ремесленников в округе Галле-Заалекрайс (в федеральной земле Саксония-Анхальт) публично призвала к отмене санкций. Но на данный момент это просто отдельные голоса. Но я предполагаю, что при большем дефиците газа его поддержит больше представителей экономики", — сказал он.

Ранее один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага Вольфганг Кубики высказался за использование "Северного потока — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в ответ в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые").

"К сожалению, это не кампания. Вольфганг Кубики и Клаус Эрнст — только отдельные представители их партии, которые хотят идти по разумному пути поставок газа и отношений с Россией. Их партии — против. "Альтернатива для Германии" остается единственной партией (в Германии), которая хочет положить конец санкционной политике и запустить "Северный поток — 2"", — заявил Котре.

Возобновление проекта "Северный поток — 2" в настоящий момент не обсуждается, сказал на брифинге в пятницу заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.