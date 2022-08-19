БЕРЛИН, 19 авг — ПРАЙМ. Правительство ФРГ планирует запретить магазинам держать двери раскрытыми на протяжении длительного времени, чтобы экономить затраты на обогрев помещений, сообщает издание Bild со ссылкой на проект документа министерства экономики. Цены на газ в Европе подскочили на новостях по "Северному потоку"

В Германии нередко магазины держат двери раскрытыми все время работы, несмотря на то, что внутри работает система отопления или кондиционер. В проекте распоряжения "по обеспечению энергоснабжения через краткосрочные меры" отмечается, что нагретый за счет отопления воздух может "неконтролируемо улетучиваться", если длительное время держать двери открытыми. В этой связи предполагается, что точкам розничной торговли с сентября будет запрещено держать двери раскрытыми длительное время. Исключением являются двери для эвакуации.

Кроме того, также планируется ввести с сентября запрет на использование рекламной иллюминации с 22.00 до 06.00 утра следующего дня. Освещение общественных зданий и памятников будет сведено до минимума, необходимого в целях безопасности, в общественных зданиях также не будут отапливаться помещения, где люди не находятся длительное время, как холлы, исключением будут больницы, дома престарелых, детские сады. На предприятиях также будет установлено ограничение отопления рабочих мест: от 19 градусов для работы, преимущественно сидячей и минимально связанной с физической активностью, до 12 градусов для работы, связанной с активной физической нагрузкой. Исключения здесь также предусмотрены для больниц, домов престарелых и детских садов.

Домохозяйства, на территории которых имеется частный бассейн, не смогут нагревать воду, используя газ и электричество.

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