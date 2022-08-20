МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Министерство обороны Латвии разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере, передает агентство LETA со ссылкой на министерство. The National Interest назвал четыре причины устойчивости экономики России

"В министерстве обороны готовится приказ министра обороны Артиса Пабрикса о масштабных мерах экономии в оборонной сфере — начиная с отопления, электричества и заканчивая ремонтными работами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время координируются меры по энергосбережению между подведомственными учреждениями министерства, а также разрабатывается стратегия более широкого использования возобновляемых и местных энергоресурсов на предприятиях оборонной сферы.