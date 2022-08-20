СМИ: в минобороны Латвии готовятся к масштабной экономии
СМИ: в минобороны Латвии готовятся к масштабной экономии средств
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Министерство обороны Латвии разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере, передает агентство LETA со ссылкой на министерство.
"В министерстве обороны готовится приказ министра обороны Артиса Пабрикса о масштабных мерах экономии в оборонной сфере — начиная с отопления, электричества и заканчивая ремонтными работами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время координируются меры по энергосбережению между подведомственными учреждениями министерства, а также разрабатывается стратегия более широкого использования возобновляемых и местных энергоресурсов на предприятиях оборонной сферы.
https://1prime.ru/energy/20220820/837843109.html
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