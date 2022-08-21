МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Реализация плана отказа Европы от российского газа в ускоренном режиме может сохранить напряженность на рынке "голубого топлива" до трех лет, заявила РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Эксперты раскрыли, как Европе удается копить газ на черный день

"Если ЕС будет реализовывать свой план по отказу от российского газа в ускоренном режиме, напряженность на газовых рынках продлится до трех лет, а, следовательно, основания для значительного снижения цен на газ нет", — сказала агентству эксперт.

ДВИЖЕНИЕ КОТИРОВОК

По мнению Беловой, траектория движения газовых цен во многом будет определяться объемами российского экспорта. Снижение или — в случае запуска "Северного потока 2" — увеличение поставок трубопроводного газа из России в Европу "либо взвинтит, либо стабилизирует котировки".

Как отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, в настоящий момент нет причин для существенного снижения цен на газ в Европе. "Пиковые значения могут наблюдаться в преддверии отопительного сезона, поскольку страны ЕС забирают газ по любым ценам в попытках по максимуму заполнить ПХГ (подземные газовые хранилища — ред.) перед зимой", — сказал он. При этом, добавил эксперт, в октябре-ноябре ситуация может стать менее напряженной, но только если трубопроводные поставки из России хотя бы немного наладятся. Нагнали страха на Европу: "Газпром" остановит "Северный поток"

"Судя по риторике политиков, проблемные вопросы не решаются, так что "Северный поток" может до конца года работать на минимальной мощности, что может привести к реальному дефициту физических поставок газа в первом квартале 2023 года при условии холодной зимы. В таком случае к февралю-марту цены на газ могут взлететь вплоть до 3 500-4 000 долларов за тысячу кубометров", — заявил Галактионов. О возможном росте цен на газ на спотовом рынке до 4000 долларов в случае холодной зимы заявлял ранее и "Газпром".

ГАЗОВЫЙ РЫНОК ЕВРОПЫ

Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его возникновение с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Сейчас Европа продолжает испытывать давление, в первую очередь, из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились. В Германии придумали новый способ экономии энергии

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

По мнению экспертов, ранее опрошенных РИА Новости, именно затянувшаяся проблема с возобновлением поставок по "Северному потоку" остается основным драйвером для роста газовых котировок в европейском регионе.

Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам агентства, в июле подскочила почти на 50% — до примерно 1805 долларов за тысячу кубометров с 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. А с 1 по 19 августа средняя стоимость газа почти достигла 2200 долларов, что на 22% выше июльских котировок и на 86% больше, чем в первом летнем месяце. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2"

В качестве быстрого решения возникшей на газовом рынке напряженности и эксперты, и российские власти рассматривают газопровод "Северный поток 2", запуск которого был заморожен после начала военной спецоперации на Украине. Как заявлял в начале августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия могла бы поставлять по нему Европе 27 миллиардов кубометров газа в год. Паллеты, сухостой, валежник: Европейцы создают нестандартные запасы на зиму

К немедленному запуску проекта призывал и вице-спикер бундестага Германии Вольфганг Кубики. Однако в кабмине ФРГ заявили, что возобновление "Северного потока 2" — неподходящее предложение, и в данный момент не обсуждается.

ПЛАН ОТКАЗА

Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров — две трети — к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления. Financial Times: Западу грозит энергетическая расплата уже этой зимой

С 9 августа в европейских странах вступили в силу новые правила по снижению спроса на газ. Согласно документу, государства-члены ЕС должны приложить все усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15% по сравнению со своим средним потреблением газа в аналогичный период в течение прошлых пяти лет.

Ранее эксперты отмечали, что пройти период сокращения поставок из России поможет не только экономия, но и увеличение трубопроводных поставок из Норвегии, Алжира и Азербайджана, а также дополнительные объемы СПГ из США и Катара, однако это потребует времени.