ПРАГА, 22 авг — ПРАЙМ. Чешский премьер Петр Фиала призвал послов искать любые способы помочь стране в сфере энергетики. СМИ: Чехия произвела большую часть электроэнергии из угля в этом году

"Сейчас во главе повестки дня у дипломатов стоит сосредоточение усилий на решении энергетических проблем, поиске альтернативных поставщиков энергоресурсов и новых инвестиционных возможностей в этой сфере. Это требует общеевропейских решений и укрепления нашей солидарности с партнерами. Если в серьезных проблемах увязнет хотя бы один из членов ЕС, то вслед за ним в пропасть могут свалиться и остальные страны", — сказал Фиала, выступая в понедельник на совещании глав диппредставительств республики в зарубежных странах.

Нынешний кризис в сфере энергетики дает сильный импульс для ее модернизации, отметил премьер.

"Вы как руководители посольств должны находить в странах своего пребывания любые новые возможности для помощи своей стране в энергосфере. Речь не идет только о поставках нефти и газа, но также о потенциальных инвестициях в нашу энергетику, а также в изучение и использование новых источников энергии. Необходимо сойти с проторенных дорожек и нацелиться на те сферы, которые мы до сих пор игнорировали", — отметил Фиала.

Дипломаты также должны активно участвовать в решении проблем, связанных с украинским кризисом, сказал премьер, отметив необходимость помогать Украине. В Чехии выступили против выдачи виз Евросоюза россиянам

К первым успехам Чехии в качестве страны-председателя ЕС (июль-декабрь 2022 года) Фиала отнес то, что удалось удержать "элементарный политический консенсус". Без единения стран ЕС в своих усилиях, Россия, по мнению чешского премьера, не почувствовала бы влияние наложенных на нее санкций.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что РФ преодолеет все трудности.