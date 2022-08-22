ВАРШАВА, 22 авг — ПРАЙМ. Польский оператор газопроводов GAZ-System в первом полугодии 2022 года транспортировал на 10% меньше газа, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство РАР со ссылкой на компанию. В Польше предложили дать странам Евросоюза возможность отказаться от евро

Как указал оператор, в период с января по июль 2022 года объем газа, переданный по газопроводам GAZ-System, составил 11,7 миллиардов кубометров. Однако за тот же период 2021 года он составил около 13 миллиардов кубометров, то есть снижение составило 10%.

GAZ-System также сообщил, что с учетом снижения спроса на природный газ в 2022 году по сравнению с 2021 годом примерно на 13,8% оператор прогнозирует потребность в услугах по транспортировке в этом году на уровне около 18,4 миллиарда кубометров. В 2021 году оператор перекачал 21,3 миллиардов кубометров газа.