МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Москва хотела бы, чтобы визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) состоялся как можно раньше, но ранее конца лета — начала сентября он вряд ли возможен по соображениям безопасности, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

"Мы выступаем за то, чтобы поездка состоялась как можно скорее, но здесь есть ограничители. Поездка требует надлежащей подготовки организационной, даже дипломатической в какой-то степени. На это необходимо определенное время, поэтому раньше самого конца августа и первых чисел сентября осуществить визит вряд ли удастся, но думаю, что в этот раз он состоится", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он также отметил, что реализация идеи о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС сделает станцию более уязвимой.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее выражал мнение, что в случае демилитаризации Запорожской АЭС "проблема будет решена".

"Мы считаем, что реализация этой идеи (о демилитаризованной зоне — ред.) сделало бы станцию еще более уязвимой. Необходимости в этом нет, все это наносное. Все, что нужно для обеспечения безопасности на АЭС- это чтобы украинцы прекратили свои обстрелы", — сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".