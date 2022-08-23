МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. "Газпром", принимая решение отсрочить "Молдовагазу" оплату аванса за поставки газа, исходит из того, что в дальнейшей молдавская сторона будет безусловно исполнять свои контрактные обязательства. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Додон заявил о желании властей Молдавии расторгнуть контракт с "Газпромом"

"Газпром" исходит из того, что в дальнейшей молдавская сторона будет безусловно исполнять свои контрактные обязательства в полном объеме", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщал РИА Новости, что компания в понедельник рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в июле, и попросила отсрочку выплаты аванса за август. После этого "Газпром" сообщил, что в исключительном порядке отсрочил срок оплаты аванса за газ для молдавской компании до 1 сентября.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет начиная с 1 ноября того года. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

Уже в ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Куприянов тогда выражал опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.