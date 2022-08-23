БРЮССЕЛЬ, 23 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией с поставками газа по "Северному потоку", но не считает необходимым предлагать введение обязательной экономии "голубого топлива" странами Евросоюза, сказал представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи на брифинге. Уровень заполненности газохранилищ в Германии превысил 80%

"Три дня приостановки на данный момент не кажутся чем-то, что потребует от нас запустить это", — сказал он о системе "предупреждения союза" о безопасности снабжения.

Такое предупреждение может быть предложено Еврокомиссией на рассмотрение стран ЕС. Если государства одобрят его, то добровольная цель по сокращению ими спроса на газ на 15% до конца марта станет обязательной.

"Мы внимательно следим за ситуацией", — добавил Макфи.

В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".

Государства ЕС в начале августа согласовали новые правила, по которым они должны приложить все усилия для снижения своего спроса на газ с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15% по сравнению со средним спросом за этот же период в течение предыдущих пяти лет. Эти правила включают и систему "предупреждения союза".