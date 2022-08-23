ВАРШАВА, 23 авг — ПРАЙМ. Анджей Дуда призвал "избавиться" от газопровода "Северный поток — 2".

"Нет возврата к "business as usual", когда речь идет об отношениях с Россией", — заявил президент Польши, выступая на заседании "Крымской платформы" в Киеве.

По его словам, Запад должен изменить свою политику, чтобы окончательно избавиться от "Северного потока — 2".

"В то время, когда Россия ведет войну против Украины, которая напала на Украину, когда Россия осуществляет оккупацию международно признанных территорий, необходимо изменение политики Запада, которая приведет не только к остановке "Северного потока 2", но и к тому, чтобы избавиться от "Северного потока 2", — добавил он.

"Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено, однако в ответ на начало специальной военной операции России на Украине западные страны ввели серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока 2". В ФРГ заявляли, что проект фактически заморожен.